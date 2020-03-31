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Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat arttı, ithalat azaldı.

31.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:56
Bilecik'in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Şubat ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik 'te ihracat arttı, ithalat azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2020 Şubat ayı, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 33,8 artarak 9 milyon 39 bin dolar, ithalat ise yüzde 8,8 azalarak 2020 Şubat ayında 3 milyon 88 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Bilecik, Ekonomi
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