Bilecik'in İmarı İçin Bir Araya Geldiler

Bilecik
Belediye Başkanı Semih Şahin
, Bilecik ve çevre illerdeki teknik oda temsilcilikleri, mimar ve mühendisliklerin yetkilileri ile bir araya gelerek sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası
Temsilciliği, Makine Mühendisleri Odası
Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası
Temsilciliği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Temsilciğinden yetkililerin katılımı ile hazırlanan protokolü imzaladı.
"Şehrimiz için yapacaklarımızı ortak aklın eseri olarak gerçekleştireceğiz"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, imzalanan protokol hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi olarak kentimizde yaşayan mimar ve mühendis odalarıyla ortak bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde kentimizde yapılacak olan tüm işleri yerli mimar ve mühendis arkadaşlar ile birlikte yapılmasını öngören bir protokol imzaladık. Bunun amacı ise; sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için ortak mesleki ve tekniği işbirliği protokolü şeklinde. Bizler öncelikle Bilecik'te yaşayan insanların kentimiz için çok daha iyi projeler üretebileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede sorunu sadece ekonomik sorun olarak görmek değil, bunun dışında Bilecik'te yaşayan mimar ve mühendisler ile çalışmak istedik. Şehrimiz için güzel sonuçların çıkacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Semih Şahin
, Bilecik
, Yaşam
Kaynak: İHA