30 Kasım 2018, 11:20
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Bilecik'in İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

Bilecik

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekim 2018 dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat ve ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim 2018 dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bilecik'te 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 25,7 azalarak 7 milyon 743 bin dolar, ithalat ise yüzde 59,6 azalarak 2018 Ekim ayında 7 milyon 472 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te 2018 (Ocak - Ekim) 10 aylık dönemde toplam ihracat 87 milyon 56 bin dolar, 2018 (Ocak - Ekim) 10 aylık dönemde toplam ithalat ise 136 milyon 169 bin dolar oldu.

Ülkede, ihracat yüzde 13 arttı, ithalat ise yüzde 23,8 azaldı. - BİLECİK Türkiye İstatistik Kurumu,İhracat,Bilecik
30 Kasım 2018 Cuma 11:20