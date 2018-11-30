Bilecik'in İthalat ve İhracat Rakamları Açıklandı

30 Kasım 2018 Cuma 11:20



30 Kasım 2018 Cuma 11:20

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim 2018 dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bilecik'te 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 25,7 azalarak 7 milyon 743 bin dolar, ithalat ise yüzde 59,6 azalarak 2018 Ekim ayında 7 milyon 472 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te 2018 (Ocak - Ekim) 10 aylık dönemde toplam ihracat 87 milyon 56 bin dolar, 2018 (Ocak - Ekim) 10 aylık dönemde toplam ithalat ise 136 milyon 169 bin dolar oldu.Ülkede, ihracat yüzde 13 arttı, ithalat ise yüzde 23,8 azaldı. - BİLECİK