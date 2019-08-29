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Bilecik'in ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

29.08.2019 11:39 Bilecik'in ithalat ve ihracat rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bilecik'te 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 18,2 azalarak 7 milyon 932 bin dolar, ithalat ise yüzde 53 azalarak 2019 Temmuz ayında 10 milyon 179 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye'de ihracat yüzde 7,9 arttı, ithalat ise yüzde 8,5 azaldı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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