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Bilecik'in Ormangüzle köyü karantinaya alındı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyü, koronavirüs testi pozitif çıkan bir vaka nedeniyle karantinaya alındı.

10.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:17
Bilecik'in Ormangüzle köyü karantinaya alındı

BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyü, koronavirüs testi pozitif çıkan bir vaka nedeniyle karantinaya alındı.

Bozüyük Kaymakamlığı, Ormangüzle köyünde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir vaka ve temas ettiği kişi sayısının çokluğu nedeniyle karantina kararı alındığını açıkladı. Bugünden itibaren 24 Nisan'a kadar köy giriş-çıkışların tamamen kapatıldığı belirtilen açıklamada, "İlçemiz Ormangüzle köyünde Covid-19 bir vakanın olması ve vakanın temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 10/04/2020 tarihi saat 08.00'den itibaren 24/04/2020 tarihi saat 24.00'e kadar giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi.Bozüyük ilçesine 16 kilometre mesafedeki 60 nüfuslu Ormangüzle köyünün yanı sıra Akpınar ve merkeze bağlı Aşağıköy de görülen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bozüyük, Güncel
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