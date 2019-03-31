Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız Aday...

<a class='keyword' href='/bilecik/' title='Bilecik'>Bilecik</a>'in <a class='keyword' href='/osmaneli/' title='Osmaneli'>Osmaneli</a> ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/munur-sahin/' title='Münür Şahin'>Münür Şahin</a> kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, <a class='keyword' href='/munur-sahin/' title='Münür Şahin'>Münür Şahin</a> 3 bin 377, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/iyi-parti/' title='İYİ Parti'>İYİ Parti</a> adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bekir-torun/' title='Bekir Torun'>Bekir Torun</a> 2 bin 711, <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-kurek/' title='Mustafa Kürek'>Mustafa Kürek</a> bin 440 oy aldı.