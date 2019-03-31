31 Mart 2019, 20:29
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Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Bağımsız Aday...

Bilecik

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Münür Şahin kazandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye başkanlığını bağımsız aday Münür Şahin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Münür Şahin 3 bin 377, İYİ Parti adayı Bekir Torun 2 bin 711, AK Parti adayı Mustafa Kürek bin 440 oy aldı. İYİ Parti, Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel
Kaynak: AA