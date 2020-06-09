Bilecik'in saklı cenneti 'Küçükelmalı Tabiat Parkı'

Bilecik'te bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı serin havası, çam ormanları arasında huzur veren ortamı ve göletiyle yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bilecik'in saklı cenneti 'Küçükelmalı Tabiat Parkı'
09.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:43
Bilecik'te bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı serin havası, çam ormanları arasında huzur veren ortamı ve göletiyle yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Hafta sonları yüzlerce kişinin adeta akın ettiği, doğa tutkunlarının ilgi odağı haline gelen Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin inceleme yaptı. Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın doğa güzelliğini sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak takipçilerine gösteren Tekin, başta ilçe halkına ve doğasever ve herkese seslenerek herkesi buraya davet etti. Hafta içi olmasına rağmen günübirlik tatilciler ile karşılaşan Başkan Tekin, gelen ziyaretçilere yapımı devam eden projelerden bahsederek, onların isteklerini dinledi. Ziyaretçiler ile birlikte Küçükelmalı Tabiat Parkı yürüyüş parkurunda yürüyüş gerçekleştiren Başkan Tekin, tabiat parkının muhteşem manzarasında hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.

"Doğa harikası dört mevsim ayrı güzelliği var"

Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Tekin, "Doğa harikası dört mevsim ayrı güzelliği olan Küçükelmalı Tabiat Parkımızda şu an devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Çalışmalar su an için devam ediyor tamamlanmak üzere kafeterya restoran binamız tamamlandı. Alt yapı çalışmalarımız ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Tabiat parkımızda hafta içi olmasına rağmen burada ziyaretçiler ile karşılaştık sohbet ettik, onların isteklerini dinleyerek yapılan projelerden bahsettik. Gelen ziyaretçilerin memnun kalmaları için her türlü onların sosyal faaliyetlerini rahatlıkça gerçekleştirmesi için çalışmalarımıza Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü olarak devam ediyoruz. İnşallah çalışmaların büyük bir bölümü bu yıl tamamlanacak ve önümüzdeki yıl ise tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Bilecik'in gözdesi ve çevre illerden misafir akınına uğrayan turizm cenneti haline gelecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Huzur, Güncel, Haber

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