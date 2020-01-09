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Bilecik'in tek hamamı da kapatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ruhsatsız olduğu halde hizmet veren ve kentin tek hamamı olan Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamı'nın kapatıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için kaçak bir hamamın hizmet vermesi doğru değil" dedi.

09.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:17Bilecik'in tek hamamı da kapatıldı
Belediye Başkanı Semih Şahin, ruhsatsız olduğu halde hizmet veren ve kentin tek hamamı olan Bilecik Belediyesi Osmanlı Hamamı'nın kapatıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için kaçak bir hamamın hizmet vermesi doğru değil" dedi.

Başkan Şahin, geçmiş yıllarda Bilecik Belediyesi tarafından yapılan ve ruhsatsız olmasının yanı sıra birçok açıdan eksiklikleri bulunan hamamın en kısa zamanda gerekli yeterliliklere sahip olarak hizmete gireceğini kaydeti. Belediye Başkanı Şahin, "Daha önceki yıllarda yapılan, gerek mimari açıdan gerek estetik ve teknik şartlara dikkat edilmeden hizmete açılan hamamın, kaçak bir şekilde hizmet verdiğini tespit ettik. Özellikle teknik sorunlardan dolayı tadilat işlemi görmesi gerektiğinden işletmenin faaliyet göstermesi askıya alındı. Öncelikle binanın içerisinde tavanlar akıyor ve ısıtma sistemi hatalı kurulmuş. Olası tehlike arz edecek bir durumda vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığını hiçe sayamazdık. Hamamın hizmet vermesi için güvenlik ve teknik koşulları sağlanarak, ihale süreci başlatılacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımız daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde hizmet alacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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