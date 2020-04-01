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Bilecik'in tüm giriş çıkışları kontrol altında

Bilecik'te, yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yol kontrolü yapılıyor, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

01.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:01
Bilecik'in tüm giriş çıkışları kontrol altında
Bilecik 'te, yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yol kontrolü yapılıyor, sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, tedavi için doktor kararı ile sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden veya mücbir bir sebep yoksa vatandaşların evlerinden çıkmamalarını istedi.

Bilecik'in giriş ve çıkış güzergahlarında yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul-Eskişehir- Bursa ve Kütahya karayolunda polis ve jandarma ekiplerince denetimler yapılıyor.Kara yolunun geçtiği noktalar ile kente giriş çıkış noktalarında görev yapan ekipler, özel otomobiliyle seyahat edenlerin vücut ısılarını da ölçüyor. Kontrollerde sağlık ve güvenlik görevlileri, araç sürücüleri ve yolcuları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve evde kalmaları konusunda uyarıyor.

"Seyahat etmesine izin verilen gelen-giden yolcuların ve görevlilerin sağlık kontrolleri yapılmaktadır"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehirlerarası arası yolcu taşımacılığı ile ilgili alınan tedbirler kapsamında "Seyahat İzin Kurulu" oluşturulduğunu ve şehirlerarası otobüs terminalinde faaliyete geçtiğini belirterek, vatandaşların seyahat izin belgelerinin otogarda bulunan başvuru masasından alınabileceğini, ayrıca faaliyete geçecek olan "Alo 199 Çağrı Merkezi"nden veya İçişleri Bakanlığı "E-Başvuru" sistemi üzerinden de alınabileceğini bildirdi. Şehirlerarası seyahat edecek vatandaşlara, şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan firmalara seyahat izin belgesinin kurul tarafından verileceğini bildiren Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Şehirlerarası terminalde oluşturulan sağlık kontrol noktalarında, seyahat etmesine izin verilen gelen-giden yolcuların ve görevlilerin sağlık kontrolleri yapılmaktadır. İlçelerimizde de kaymakamlarımız tarafından "Seyahat İzin Kurulu" oluşturularak konunun takibi sağlanmaktadır. Özel aracıyla seyahat etmek isteyenler için herhangi bir belge düzenlenmemektedir. Ancak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112 Çağrı merkezini arayarak izin belgesi aldıktan sonra şehir dışına çıkabilecektir. Şehrin giriş ve çıkışında belirlenen kontrol noktalarında şahsi araçlarıyla seyahat eden vatandaşlar, gerekli kontrol ve bilgilendirme yapılarak, tedavi için doktor kararı ile sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden veya mücbir bir sebep yoksa seyahat etmemeleri konusunda uyarılmaktadır." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel
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