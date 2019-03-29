Bilecik İşkur Sahaya İniyor

Bilecik
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR
) tarafından işverenleri ziyaret ederek iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri yerinde tespit edecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan İŞKUR Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, İl Müdürlüğümüz tarafından 2019 Yılı 1 Nisan
- 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında iş gücü piyasası araştırması gerçekleştirilecektir. Araştırma kapsamında 322 iş yeri ziyaret edilecektir. Bilecik ilinin tamamında gerçekleştirilecek araştırma ile iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ihtiyaç duyulan iş gücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2020 yılında iş gücü piyasasında mesleki değişim beklentilerine ilişkin bilgiler derlenecektir. Bu çalışma ile birlikte Bilecik iş gücü piyasasının fotoğrafı çekilecek ve açık iş oranı hesaplanacaktır. Bilecik ilinde sektörlerin iş gücü ihtiyacı tespit edilecektir" dedi.
"Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip olacaktır"
Tozan, açıklamasının devamında, "Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tamsayım örneklem yöntemi ile çalışılacaktır. İş yeri ziyaretleri her işsize, her işverene bir danışman sloganıyla istihdam edilen, İş ve meslek danışmanları marifetiyle gerçekleştirilecektir. Saha çalışması Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) ile birlikte tespit edilen 2-9, 10-19 ve 20+ istihdamlı toplam 322 iş yerlerinde gerçekleştirilecektir. Alan uygulaması bizzat Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli tarafından iş yerleri ziyaret edilerek gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel ayrımlı istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecektir" ifadelerine yer verdi.
"Bilecik iş gücü piyasası analizi raporu hazırlanacaktır"
Tozan, son olarak, "Çalışma sonuçlarının raporlaştırılması yine İŞKUR personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışmanın sonuç raporunda Bilecik iş gücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacaktır. Araştırma marifetiyle, aktif istihdam politikalarının, özellikle iş gücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir" dedi. - BİLECİK
İŞKUR, Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA