Bilecik Kadına Bıçaklı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde U.S. adlı kadın, sokak ortasında tartıştığı eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Şenol Bilici tarafından bıçaklandı. Saldırı anının bir işyeri kamerası tarafından kaydedildiği olayda ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, Şenol Bilici tutuklandı.
Olay, önceki akşam Kasımpaşa
Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde meydana geldi. Şenol Bilici, sokak ortasında tartıştığı U.S.'ye bıçakla saldırdı. Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda U.S.'yi defalarca bıçaklayan Şenol Bilici daha sonra park halinde duran otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Şenol Bilici'nin ayrılmasının ardından çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içerisinde yatan U.S.'nin yanına geldi. Ağır yaralanan U.S., 112 ambulansı ile Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk mücadelesi acil serviste yapılan U.S., durumunun ağır olması nedeniyle sevk edildiği Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Genç
kadının hayati tehlikesini devam ettiği belirtilirken Şenol Bilici, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16 Aralık 2018 Pazar 18:33