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Bilecik Kent Ormanı'nda çevre temizliği

Bilecik Belediyesince "Haydi Yapalım" etkinliği kapsamında Kent Ormanı'nda canlılara ve doğaya zarar veren katı atıklar toplandı.

22.09.2019 12:28Bilecik Kent Ormanı'nda çevre temizliği
Bilecik Belediyesince "Haydi Yapalım" etkinliği kapsamında Kent Ormanı'nda canlılara ve doğaya zarar veren katı atıklar toplandı.

Belediye Proje Üretim Merkezi görevlisi Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliğine farkındalık hareketi olarak 169 ülke ile eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde çevreye ve doğaya zarar veren atıkların duyarlı vatandaşlar tarafından toplandığını bildirdi.
Doğayı ve canlıları koruyarak bu anlamda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Yavuz, "Doğaya atıldığında yüzlerce, binlerce yıl kaybolmayan atıklar var. Bizim amacımız başta doğayı ve doğada yaşayan hayvanları korumaktır. Yere atılan bir cam parçası bile çoğu zaman yangınların çıkmasına neden olmaktadır. Bizler bu etkinliğimiz ile bir duyarlılık ve bilinçlenme oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda toplanan atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, sanayi kuruluşlarından çalışanlar ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Hakan Yavuz, Türkiye, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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