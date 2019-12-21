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Bilecik konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi

Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifiBİLECİK'te düzenlenen Türk halk müziği konserinde koro sanatçısı Tarık Güven, Afganistanlı sevgilisi Shima Sıdıki'ye, Neredesin Sen isimli parçayı söyledikten sonra evlilik teklifi yaptı.

21.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:47
Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi
BİLECİK'te düzenlenen Türk halk müziği konserinde koro sanatçısı Tarık Güven, Afganistanlı sevgilisi Shima Sıdıki'ye, Neredesin Sen isimli parçayı söyledikten sonra evlilik teklifi yaptı.
Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu ile Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Salonu'nda düzenlenen Türk halk müziği konserinde, sürpriz evlenme teklifi yaşandı. Ayhan Çil şefliğinde gerçekleşen konserde halk müziği eserleri solistler tarafından seslendirildiği sırada, koro sanatçısı Tarık Güven, 'Neredesin Sen şarkısını söyleyerek Afganistanlı Shima Sıdıki'ye evlilik teklifi yaptı. Güven, şarkı eşliğinde sevgilisinin oturduğu yere gidip, önünde diz çöktü. Konsere katılanların alkışları arasında evlilik teklifinde bulunan Güven, Evet yanıtını aldıktan sonra yanında getirdiği yüzüğü Shima'nın parmağına taktı. Aldığı evlilik teklifi karşısında şaşıran Shima Sıdıki, Tarık Güven'e sarılırken, duygusal anlar yaşadı. Evlenme teklifinın ardından konser kaldığı yerden devam etti.
Bilecik konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi

Halk Eğitimi Merkezi, Güncel

Kaynak: DHA


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