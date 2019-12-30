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Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı

Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandıTarım ve Orman Bakanlığı 2.

30.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:39 Bilecik Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplandı
Mahalli Sulak Alan Komisyonu, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz başkanlığında toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Bilecik Şube Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 23 Ekim 2019 tarihli ve 30927 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar günü nedeniyle, sulak alanların önemi ile ilgili okullarda etkinlik düzenlenmesi konusu da görüşüldü. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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