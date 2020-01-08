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Bilecik Medetli Köyü Derneği kuruluyor

Bilecik'te yaşayan Medetliler, Bilecik Medetli Köyü Derneği'ni kuruyor.

08.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:33 Bilecik Medetli Köyü Derneği kuruluyor
'te yaşayan Medetliler, Bilecik Medetli Köyü Derneği'ni kuruyor.

Bilecik'in ilçesine bağlı Medetli Köyü'nden göçüp, kent merkezine yerleşen Medetliler, Bilecik Medetli Köyü Derneği'ni kuruyor. Konuyla ilgili düzenlenen toplantının başkanlığını Vedat Özbey, Bilecik Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve Köy Muhtarı Gürhan Karaca yaptı.

"Yaşamın her alanında yer almaya devam ediyoruz"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, "Yaklaşık 50 yıldır Bilecik'te yaşıyoruz. Biz Medetli'liler olarak gerek siyasette, gerek spor'da ve yaşamın her alanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz. Merkezde 150 Hane köylümüz var ve bu birlikteliğimiz bir dernek çatısı altında toplamaya karar verdik. Benim yıllardır hayalimde olan bir şeydi bu dernek kurmak. Sağ olsun başta muhtarımız Gürhan olmak üzere böyle bir yola çıktık. En kısa zamanda gerekli mercilere müracaat ederek derneğimizi faaliyete geçireceğiz. Derneğimizin şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Nusret Gökçe, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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