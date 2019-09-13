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Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı

Bilecik'te uykusuzluk problemi yaşayan kadın, muska yazdırmak için evine gittiği kişinin cinsel saldırısına uğradı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.09.2019 15:17

Bilecik'te, kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Özkaram (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUSKA YAZDIRMAK İÇİN GİTTİ, CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği Mustafa Özkaram'ın evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Özkaram, polis tarafından evinde gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özkaram'ın evinde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Gözü dönmüş sapık, muska yazdırmak için gelen kadına kabusu yaşattı

Bilecik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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