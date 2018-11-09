Bilecik Protokol Üyeleri Cenazede Buluştu

09 Kasım 2018 Cuma 17:08



09 Kasım 2018 Cuma 17:08

Bilecik il protokolü üyeleri, Bilecikli iş adamı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Orhan Şişman'ın babasının cenaze töreninde bir araya geldi.Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü öğrenilen merhum Fethi Şişman (86) için bugün İmam Hatip Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine götürülen cenaze, burada da ikindi namazının ardından kılınan ikinci cenaze namazı ardından İlçe Mezarlığına defnedildi.Öte yandan, merhum Fethi Şişman'ın cenazesine, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK