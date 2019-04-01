Bilecik Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Bilecik için sandığa giden vatandaşlar, Bilecik Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Bilecik seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Bilecik 'da kim önde? Bilecik seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

BİLECİK 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Bilecik Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Nihat Can Cumhur İttifakı kapsamında yarışırken, CHP'den Semih Şahin Millet İttifakı kapsamında yarışacak. DSP adına Aziz Murat Hatipağaoğlu,Saadet Partisi adına Hüseyin Hüsnü Avcı, TKP adına Rıza Emir ve Vatan Partisi adına da Devrim Serin Bilecik Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Bilecik'teki toplam 120 sandık açıldı ve Anadolu Ajansı'ndan alınan kesin olmayan verilere göre işte Bilecik'in seçim sonuçları:

Semih Şahin CHP 16.464 OY %50,64

Nihat Can AK Parti 13.662 OY %42,02

Engin Muslu BBP 1.633 OY %5,02

Hüseyin Hüsnü Avcı Saadet Partisi 299 OY %0,92 oy oranları ile Semih Şahin sandıktan birinci çıktı.

BİLECİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLECİK 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Bilecik 'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Bilecik 'de 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Selim Yağcı, MHP adına Hüseyin Şensoy aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 39,64 oy oranı ile Bilecik Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 30,39 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Sungur Turan % 27, 85 oy oranı ile 3, SP'den Mehmet Turgut% 1,52 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

BİLECİK İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bilecik belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Bilecik seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.