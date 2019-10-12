Haberler » Güncel » Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı

Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı.

12.10.2019 14:38Bilecik şehidi Bilgen son yolculuğuna uğurlandı
Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam Gaziantep'ten havayoluyla Eskişehir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in naaşı, karayoluyla Bilecik'in Bozüyük ilçesine uğurlanmıştı. Bu sabahki cenaze töreni öncesi şehit Bilgen'in naaşı baba evine getirilerek helallik alındı. Bilgen'in acılı ailesi taziyeleri kabul etti. Ardından şehidin naaşı cenaze namazı kılınması için Osmanlı Camii'ne getirildi. Şehit Bilgen'in cenaze namazına on binlerce vatandaş akın etti.

"Bırakın benim oğlum burada, gülüyor"

Cenaze namazı sırasında camiye gelen acılı anne Nezahat Bilgen, oğlunun fotoğrafını öperek, "Bırakın benim oğlum burada, bırakın. Gülüyor bakın benim oğlum" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan anneyi, Eskişehir'de sözleşmeli er olarak görev yapan diğer oğlu Ömer Bilgen sakinleştirmeye çalıştı.

"Şehit ağabeyinin üniformasını giydi"

Şehidin kardeşi sözleşmeli er Ömer Bilgen, cenaze namazında ağabeyinin üniformasını giydi. Ağabeyinin naaşını gören Ömer Bilgen, gözyaşlarını tutamadı. İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Bilgen'in naaşı, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konularak Bozüyük Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, şehidin babası Mustafa Bilgen, annesi Nezahat Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer Bilgen, Abdulkadir Bilgen, Müjde Durup ve binlerce vatandaş katıldı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:59 Malatya chp'li salıcı türkiye'nin de demokratik rejimle diyalog kurmasını istiyoruz
15:59 Akçakale'nin karşısındaki terör mevzileri vuruluyor
15:59 Samsun özhaseki trump geldi, senelerdir inandıramadığımız ne varsa aşikar oldu
15:59 Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar
15:58 Turizmcilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:58 'Kral Şakir', 2. Çocuk Yetenek Şenliği'nde
15:52 Milletvekili Çolakoğlu, basın masasının konuğu oldu
12.10.2019 16:00:19