18.06.2019 19:30
Haberler» Güncel» Haber

BİLECİK Sel sularında yüzdü

Sel sularında yüzdüBilecik'te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kısa sürede cadde ve sokaklar göle döndü.

Sel sularında yüzdü
Bilecik'te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kısa sürede cadde ve sokaklar göle döndü. İstiklal Mahallesi'nde bir kişi beline kadar yükselen sularda yüzdü.
Bilecik'te 2 gündür aralıkla etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı ve kent trafiğini olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde bir kişi beline kadar yükselen sel suları arasında yüzdü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bir çok araç yolda kaldı. Yoğun yağışın ardından Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan bir ağaç devrilirken, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.BİLECİK Sel sularında yüzdü
Kaynak: DHA
Bilecik, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:33 BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu yarın açıklayacak
20:33 ORDU'DA HORTUM PANİĞİ
20:32 Beyin tümöründen ölen genç anne toprağa verildi
20:32 Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli (2)
20:32 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İşbirliği Toplantısı
20:32 Kocaeli'de yangın
20:30 "Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya"