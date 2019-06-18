BİLECİK Sel sularında yüzdü

Sel sularında yüzdüBilecik
'te etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kısa sürede cadde ve sokaklar göle döndü. İstiklal Mahallesi'nde bir kişi beline kadar yükselen sularda yüzdü.
Bilecik'te 2 gündür aralıkla etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı ve kent trafiğini olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde bir kişi beline kadar yükselen sel suları arasında yüzdü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bir çok araç yolda kaldı. Yoğun yağışın ardından Gazipaşa
Mahallesi'nde bulunan bir ağaç devrilirken, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.