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Bilecik semaları gyrocopter gösterisi ile renklendi

Bilecik Belediyesi tarafından 6 Eylül Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Bilecik'in semaları gyrocopter gösterisi ile yankılandı.

09.09.2019 14:32 Bilecik semaları gyrocopter gösterisi ile renklendi
Bilecik Belediyesi tarafından 6 Eylül Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Bilecik'in semaları gyrocopter gösterisi ile yankılandı.

Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Hava Kurumu bünyesinde açılan stantlarda bir yandan çocuklar ve vatandaşlar hava araçları hakkında bilgi alırken diğer yandan Bilecik semalarında gyrocopter uçuşu yapıldı. Sabah saat 10.00 ile akşam 19.00 saatlerine kadar gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar birbirinden güzel aktivite ile buluştu.

Etkinliklere katılan Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların kurtuluş şenlikleri sevincini paylaştı. Etkinlikte ayrıca, Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi Genç Kanatlar Topluluğu ve pilotları ile Bilecik Genç Kanatlar Lideri Yasin Yasa ve beraberindeki pilotlar yaptıkları faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. - BİLECİK

Türk Hava Kurumu, Bilecik, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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