02 Nisan 2019, 12:10
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kütüphane Haftası Kutlamaları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Kütüphane Haftası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kütüphane Haftası, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

25 Mart'ta Kütüphane ve Bilgi Merkezi Sergi Alanı'nda açılan "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Söğüt" temalı sergiyle başlayan etkinlikler, "Kütüphane Kullanımında Verimlilik" isimli eğitimle devam etti. Etkinlikler kapsamında, "Okumak Değiştirir" temalı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İsmail Akgün'ün de katıldığı etkinlik, öğrenci otağı yanında bulunan yeşil alanda gerçekleşti. Kütüphane Haftası etkinlikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Yılmaz'ın "Yaşayan Kütüphaneler" konulu konferansı ile sona erdi. - BİLECİK Söğüt, Kütüphane Haftası, Yaşam
Kaynak: İHA