17.06.2019 13:21
Haberler»Güncel » Haber

Bilecik SMMMO'nun kazanını Ertuğrul Açıkgöz'ün listesi oldu

Bilecik SMMMO

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimin kazananı 55 oy alan Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz'ün listesi oldu.

Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 23. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimin kazananı 55 oy alan Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz'ün listesi oldu.

Bilecik SMMMO binasında yapılan 23. Olağan Genel Kurulu öncesin oda başkanlığı için 3 aday yarışırken, 146 üyeden 108'si sandığa gitti. 108 kullanılan oyun 4'ü geçersiz sayılırken, 55 oy alan Mali Müşavir Ertuğrul Açıkgöz'ün listesi seçimin kazananı oldu. Mustafa Öztürk 45, Hasan Yıldız ise 4 oy aldı. Bu sonuçla 5 kişiden oluşan Bilecik SMMMO Yönetim Kuruluna Açıkgöz 3, Öztürk ise; 2 üyeyle girmiş oldu. Oda başkanı, hafta içi gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında 5 üyenin oylarıyla belirlenecek. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:54 Fatihte İki Grup Arasında Çatışma (3 Yaralıların Fotoğrafları)
13:54 Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
13:53 Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek
13:52 Türkiye'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu geçti
13:52 Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor
13:52 Kremlin'den ABD'ye "siber savaş" uyarısı
13:52 Bolu için kuvvetli yağış uyarısı