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Bilecik, sosyal medyada gündem oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bilecik, sosyal medyada gündem oldu.

11.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:55
Bilecik, sosyal medyada gündem oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bilecik , sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcının 'Bilecik'te belediye hoparlörlerinden Bilecik'in büyükşehir olmadığı anons ediliyor' paylaşımı kısa sürede yayıldı. Bilecik Belediye Başkanlığı, "Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte iki gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesi, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Bir kullanıcı, Bilecik'te yasak nedeniyle fırın ve markerlerde kuyruk olduğunu ve belediye hoparlörlerinden kentin büyükşehir olmadığının anons edildiği şeklinde yaptığı paylaşımı, kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine Bilecik Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bilecik'te sokağa çıkma yasağı olmadığı belirtilen açıklamada, "Böyle bir uygulamamız yoktur. Çünkü Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yoktur. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bilecik, Güncel
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