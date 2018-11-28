28 Kasım 2018, 15:18
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Bilecik Sydv Mütevelli Heyeti Seçildi

Bilecik Sydv Mütevelli Heyeti Seçildi

Bilecik İl Genel Meclisi son oturumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli heyetlerinde görev yapacak isimler belirlerdi.

Bilecik İl Genel Meclisi son oturumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli heyetlerinde görev yapacak isimler belirlerdi.

Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler'in başkanlığında yapılan toplantıda İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı. Bilecik Merkez ilçesinde Arfettin Palacı ve Sabri Erarslan, Bozüyük'te Kadir Emre ve Mustafa Çakmak, Pazaryeri'nde İbrahim Öztosun ve İsmail Çakır, Osmaneli'nde Murat Özer ve Basri Topçu, Söğüt'te Ali Özkan ve Halil İbrahim Taşdelen, İnhisar'da Murat Güler, Hüseyin Ekiz, Mehmet Ergün, Gölpazarı'nda Ali Çakmaklı ve Yaşar Güneş, Yenipazar Mehmet Ceylan, Mehmet Öndersev ve Ahmet Kara oy birliğiyle İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetlerinde görev yapmak üzere seçildiler. - BİLECİK Bilecik
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:18