Bilecik Sydv Mütevelli Heyeti Seçildi

Bilecik
İl Genel Meclisi son oturumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli heyetlerinde görev yapacak isimler belirlerdi.
Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda İl Genel Meclisi Başkanı Oğuz Sertler'in başkanlığında yapılan toplantıda İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı. Bilecik Merkez
ilçesinde Arfettin Palacı ve Sabri Erarslan
, Bozüyük
'te Kadir Emre
ve Mustafa Çakmak
, Pazaryeri
'nde İbrahim Öztosun ve İsmail Çakır, Osmaneli
'nde Murat Özer
ve Basri Topçu, Söğüt
'te Ali Özkan
ve Halil İbrahim Taşdelen
, İnhisar
'da Murat Güler
, Hüseyin Ekiz
, Mehmet Ergün
, Gölpazarı
'nda Ali Çakmaklı ve Yaşar
Güneş, Yenipazar
Mehmet Ceylan, Mehmet Öndersev ve Ahmet Kara
oy birliğiyle İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetlerinde görev yapmak üzere seçildiler. - BİLECİK
Bilecik
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:18