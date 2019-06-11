Bilecik Tabeladaki harf hatası sosyal medyada gündem oldu

Tabeladaki harf hatası sosyal medyada gündem oldu Bilecik
'te Osmanlı Devleti
'nin kurucusu Osman Gazi
'nin kayınbabası olan Şeyh Edebali
'nin türbesini gösteren karayolu yön tabelasındaki harf hatası yapıldığı ortaya çıktı. Yoldan geçenler cep telefonuyla tabelanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.
Bursa-Bilecik karayolu üzerinde, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası olan Şeyh Edebali'nin türbesini gösteren karayolu yön tabelasında harf hatası yapıldığı ortaya çıktı. Kent girişinde türbe sembolünün bulunduğu yaklaşık 20 gün önce değiştirilen tabelada Şeyh Edebali yerine 'Şehy Edebali' yazılırken, kontrol edilmeden asıldığı görüldü. Yoldan geçenler ise harf hatasını cep telefonlarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından yaptırıldığı belirtilen tabeladaki hata sosyal medyada günün konusu oldu. Paylaşımlarda tabelanın bir an önce düzletilmesi gerektiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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