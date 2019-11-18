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Bilecik'te 1 askerin şehit olmasına sebep sürücü tutuklandı

Bilecik'te 1 askerin şehit olmasına sebep sürücü tutuklandıBİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 askerin şehit olmasına sebep 67 yaşındaki yaşlı sürücü tutuklandı.

18.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:33
'te 1 askerin şehit olmasına sebep sürücü tutuklandı
BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 askerin şehit olmasına sebep 67 yaşındaki yaşlı sürücü tutuklandı.
Olay dün gece Eskişehir-Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkiinde meydana geldi. Uygulama için yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba konulduğu esnada, Yaşar Gümüş idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobili ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarptı. Meydana gelen kazada, Uzman Çavuş Mert Kaya ağır yaralanırken, Uzman Çavuş Selim Kayın ise hafif yaralanmıştı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Gümüşhane doğumlu Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek şehit olmuştu.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Jandarma tarafından gözaltına alınan Yaşar Gümüş, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından bugün Bilecik Adliyesine getirildi. Savcıya verilen ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen Yaşar Gümüş mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi.
Adliye çıkışı yakınları ile vedalaşan Gümüş'ün ileri derece koah hastası olduğu öğrenildi.
Bilecik'te 1 askerin şehit olmasına sebep sürücü tutuklandı

Bilecik, Genel

Kaynak: İHA


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