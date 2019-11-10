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Bilecik'te "100. Yıl Duvarı" açıldı

Bilecik Belediyesince yaptırılan Atatürk'e ait bilgi ve fotoğrafların yer aldığı "100. Yıl Duvarı Sergi Alanı"nın açılışı yapıldı.

10.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:36Bilecik'te
Belediyesince yaptırılan Atatürk'e ait bilgi ve fotoğrafların yer aldığı "100. Yıl Duvarı Sergi Alanı"nın açılışı yapıldı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Tevfikbey Caddesi'ndeki sergi alanının açılışında yaptığı konuşmada, kent için önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Açılışı yapılan alanında da çok değerli olduğunu aktaran Semih Şahin, şöyle konuştu:

"Kent için izi silinmeyecek projeler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bizler Atatürk'ün en büyük emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri olarak şehrimizin en çok kullanılan sokaklarından birine bu çalışmayı gerçekleştirdik. Atatürk'ün kıymetli fotoğrafları ve sözleriyle 100. Yıl Duvarı'nı halkımızın hizmetine açıyoruz. Düşüncelerinden, eserlerinden aldığımız güçle, yolundan hiç ayrılmadan ilerlerken bizim için dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da zaman daima Atatürk'ü gösterecektir."

Konuşmanın ardından Atatürk'e ait bilgiler ve fotoğrafların yer aldığı "100. Yıl Duvarı" açıldı.
Açılış törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Baro Başkanı Halime Aynur ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Semih Şahin, Jandarma, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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