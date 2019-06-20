20.06.2019 12:03
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Bilecik'te 14 bin 902 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Bilecik

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik'teki öğrencilere trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

BilecikİlEmniyet Müdürlüğü'ne bağlıTrafik Şube Müdürlüğüekipleri tarafından Bilecik'teki öğrencilere trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla eğitim verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında; trafik güvenliğine yönelik farkındalıklarının arttırılması, yarının büyükleri olacak çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla, il merkezi ve ilçelerimizde düzenlenen eğitim faaliyetiyle toplamda 14 bin 902 öğrenciye 345 eğitim faaliyeti düzenlenerek trafik eğitimi verildi. Aynı zamanda 2018 yılıEylülayından itibaren okul servis şoförleri ve rehber personel ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerine trafik eğitimi verilmiş, yolcu taşımacılığı yapan firma, kooperatif, şirket ve tur temsilcileriyle öğretmenler ve Fahri Trafik Müfettişleri olmak üzere 2609 kişiye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Trafik Şube Müdürlüğü,Emniyet Müdürlüğü,Bilecik,Yaşam

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