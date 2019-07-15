15.07.2019 21:41
Haberler» Güncel» Haber

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik yürüyüşü

Bilecik

Bilecik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bilecik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş Tevfikbey Caddesi üzerinde devam ederek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Düzenlenen yürüyüşe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Ağır Ceza Reisi Muhammet Göktaş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrası program, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü Mehter Takımı gösterisi, 15 Temmuz resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Güncel

Son Dakika Haberleri
05:20   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:18   90 bin camide sela okundu
05:14   Kar maskeli soygun güvenlik kamerasında
05:09   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
05:08   Çankırı'da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı
05:04   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
05:04   "Az gelişmiş ülkeler ve teknoloji bankası tüm ülkelerce desteklenmeli"