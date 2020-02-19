Haberler » Güncel » Bilecik'te 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti - Haber

Bilecik'te 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Bilecik'te 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyerek, bağımsız olarak seçime giren ve kazanan 2 belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçti.

19.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:49Bilecik'te 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
'te 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyerek, bağımsız olarak seçime giren ve kazanan 2 belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçti. Rozetlerini Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Bilecik'te 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde bağımsız olarak seçimlere giren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, seçimleri kazanarak, büyük bir başarıya imza atmışlardı. 11 ay hiç bir partiye geçmeden görevlerini yürüten 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçme kararı almıştı.

Rozetlerini Recep Tayyip Erdoğan taktı

Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısı sonrası 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunların arasında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin bulunurken, ikiliye rozetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"Kendilerine hoş geldiniz diyorum"

Rozet takma töreninden önce kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan "Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kararlarının milletimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 16:01:07