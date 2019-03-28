Bilecik'te 2 Bin 400 Metrekarelik Alana Türk Bayrağı

Kaynak: AA

Bilecik Belediyesi tarafından 2 bin 400 metrekarelik alana Türk bayrağı toprağa işlendi.Belediye Başkanı Nihat Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, 60 metre uzunluğunda ve 40 metre enindeki Türk bayrağının altına "Dirilişin Şehri Bilecik" yazıldığını duyurdu.Bilecik'in tarihteki yeri ve önemine değinen Can, "Belediye olarak, Osmanlı Arması'ndan Şehit Asker Anıtı'na, Kayı Boyu Anıtı'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na, Şampiyon Tepe'den Yükselen Türkiye Cumhuriyeti Anıtı'na kadar birçok çalışma gerçekleştirildi. Şehirler, simgeleri ve değerleriyle tanınıyor ve biliniyor. 1,5 milyon turist hedefi olan kentimizde bu kez şehrimizin hakim bir noktasına Türk bayrağını işledik. Anıtlarımızda, milliyetçiliğimiz ile milli ve manevi değerlerimizi işliyoruz." ifadelerini kullandı.