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Bilecik'te 2 bin ton asfalt tamiratı yapıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları hakkında verdiği bilgide, "Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ton asfalt tamiratı çalışması yaptık. 5 bin tonluk çalışma yapmayı planlıyoruz" dedi.

23.09.2019 12:45Bilecik'te 2 bin ton asfalt tamiratı yapıldı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Fen İşleri Müdürlüğü çalışmaları hakkında verdiği bilgide, "Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ton asfalt tamiratı çalışması yaptık. 5 bin tonluk çalışma yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bilecik Belediyesi'nin tüm birimleri ile kentin dört bir köşesinde faaliyette olduğunu kaydeden Başkan Şahin, "Şehrimizin dört bir köşesinde gerek fiziki anlamda gerek sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından şehrimizin birçok noktasında asfalt tamiratları devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ton asfaltı tamirat çalışmalarında kullandık. Asfalt çalışmaları kapsamında ayrıca Gölpark'taki giriş yollarında da çok kötü durumda olan bölgelerde kapsamlı asfaltlama çalışmalarını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız kapsamında 5 bin ton asfalt kullanarak, kötü durumda olan sokak ve caddelerimizi iyileştireceğiz. Üstelik bu çalışmaları kuralına uygun yani olması gereken şekliyle yapacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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