Bilecik'te 2 katlı kerpiçten ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı

Bilecik
'te 2 katlı kerpiçten ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradıYangında millet canıyla uğraşırken jandarma basınla uğraştıAstsubay kıdemli başçavuş, "Bakın şunların kartları var mı?"
BİLECİK - Bilecik
'te iki katlı kerpiç evde başlayan yangın, yandaki diğer iki katlı kerpiç eve sıçradı. Köylüler yangını söndürmeye çabalarken jandarma olayı görüntülemeye çalışan basınla uğraştı. Alınan bilgile göre; Bilecik
merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Burak Çay
'ın oturduğu 2 katlı kerpiç evde henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangın yandaki diğer 2 katlı kerpiç eve sıçradı. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait 2 itfaiye, 1 arasöz ve bir de Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın yan evi tamamen sarmadan kontrol altına alınırken ev kullanılmaz hala geldi. Alevlerin sıçraması sonucu yan evin duvarında ise büyük hasar meydana geldi."Bakın şunların kimliklerine"Öte yandan olay yerinde yangını görüntüleyen basın mensuplarına zor anlar yaşatan Bilecik İl Jandarma
Komutanlığına bağlı bir astsubay kıdemli başçavuş, tepkilere neden oldu. Kartlarını araçta unutan basın mensuplarına ders vermeye çalışan astsubay kıdemli başçavuş, "Kartlarınız alın gelin boynunuza asın" diye talimat verdi. Kendinden daha alt rütbedeki askere de "Bakın şunların kimliklerine" diye ayrıca talimat veren astsubay kıdemli başçavuş "Kapatın şuraları" diye emirler verdi. Bir basın mensubunun "Güvenlik şeridi çekin. Biz de ona göre çekim yapalım" demesine karşı şahıs "Burada güvenlik de benim, şerit de benim" cevabı verdi. Güvenlik şeridi çekilmeyen dar sokakta vatandaşlar, yangının çıktığı evin kapısının önünde yangını seyretmeye devam etti.
Bilecik, 3. Sayfa
Kaynak: İHA