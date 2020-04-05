Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilecik'te 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının göründüğü köye karantina kararı

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de bir aileden 2 kişinin Korona virüs Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından köy 14 günlüğüne karantinaya alınması kararı çıktı.

05.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:05
Bilecik'te 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının göründüğü köye karantina kararı
Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de bir aileden 2 kişinin Korona virüs Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından köy 14 günlüğüne karantinaya alınması kararı çıktı.
Konu hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy Köyünde Korona virüs Covid-19 ortaya çıkması ve Korona virüs Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 05 Nisan 2020 tarihi saat 24: 00'den itibaren 19 Nisan 2020 tarihi dahil saat 24: 00'a kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23 ve 26'ncı maddeleri gereği karar alınmıştır. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesi, alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmaması mümkün olacağının bilinmesi, aziz vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve de etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının göründüğü köye karantina kararı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi Haberler
İstanbul'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haberler
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi Haberler
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı

Son Dakika Güncel Haberleri

23:59: Vali Yerlikaya'dan bin TL sosyal yardımın evde teslim edilmesiyle ilgili paylaşım - Haber 23:58: Malatya'da koronavirüs tedavisinden sonra alkışlarla taburcu edildi - Haber 23:58: Karabük'te bazı caddelerde araç park edilemeyecek - Haber 23:57: Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli (3) - Haber 23:56: 85 yaşındaki adam evsiz kaldı - Haber 23:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı - Haberler 23:03: İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi - Haber 22:16: İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu - Haberler 21:22: Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi - Haber 21:14: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber