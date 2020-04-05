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Bilecik'te 2 kişide Korona virüs vakasının görüldüğü köye karantina kararı

Bilecik'te 2 kişide Korona virüs vakasının görüldüğü köye karantina kararı Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de bir aileden 2 kişinin Korona virüs Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından köy 14 günlüğüne karantinaya alınması kararı çıktı.

05.04.2020 23:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:17
Bilecik 'te 2 kişide Korona virüs vakasının görüldüğü köye karantina kararı
BİLECİK - Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de bir aileden 2 kişinin Korona virüs Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından köy 14 günlüğüne karantinaya alınması kararı çıktı.
Konu hakkında Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy Köyünde Korona virüs Covid-19 ortaya çıkması ve Korona virüs Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 05 Nisan 2020 tarihi saat 24: 00'den itibaren 19 Nisan 2020 tarihi dahil saat 24: 00'a kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23 ve 26'ncı maddeleri gereği karar alınmıştır. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen salgın hastalığın yayılmasının ilimizde de önlenebilmesi, alınan kararlara tam anlamıyla uyulması, yakın temastan şiddetle kaçınılması, mecbur olmadıkça evden çıkılmaması mümkün olacağının bilinmesi, aziz vatandaşlarımızın bilinçli, sabırlı ve de etkin desteğiyle mümkün olacaktır. Hep beraber kazanacağız" denildi. Bilecik’te 2 kişide Korona virüs vakasının görüldüğü köye karantina kararı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Genel

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Bilecik'te 2 kişide Korona virüs vakasının görüldüğü köye karantina kararı
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