Bilecik'te 2 Tır Çarpıştı

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpan mısır yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Bekir Kayıhan
idaresindeki 16 VL 475 plakalı mısır yüklü tır, Bilecik-Osmaneli kara yolu TOKİ kavşağında aynı yönde seyreden Enver Özcan'ın kullandığı 34 UG 1180 plakalı sac taşıyan tıra arkadan çarptı.
Kazada, tır sürücüsü Kayıhan araçta sıkıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Kayıhan, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş
Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesindeki mısırların yola saçılması sonucu Bilecik-Osmaneli kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
Kayıhan,Osmaneli,Bilecik
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:26