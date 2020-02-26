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Bilecik'te 26 yıl sonra bir ilk

Bilecik'te 26 yıl aradan sonra ilk defa Kadınlar Matinesi düzenlenecek.

26.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:33Bilecik'te 26 yıl sonra bir ilk
'te 26 yıl aradan sonra ilk defa Kadınlar Matinesi düzenlenecek.

Organizatörlüğünü Aysen Aydoğdu'nun yaptığı Kadınlar Matinesi, Bilecik'te en son 1994 yılında yapılan ve o zamanda büyük ilgiyle karşılaşmıştı. Aradan geçen yıllar içinde kimsenin düzenlemediği matine hakkında bilgi veren Aysen Aydoğdu, "Kadınlar Matinesi 6 Mart Cuma günü saat 19.30'da Bilecik Belekoma Otel'de düzenlenecek. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve kadınlar matinesinin vazgeçilmesi olan Gölge Rayan dans ve sahne performansı ile bizlerle olacak. Bundan Sonra ki süreçte Kadınlar Matinesi devamı gelecek" dedi.

Öte yandan biletlerin otelden satışlarında gerçekleşeceği matine, yemekli olacak. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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