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Bilecik'te 7 gün önce kaybolan kız Adana'da bulundu

Bilecik'te bir hafta önce evden okula gittiğini söyleyerek çıkan ve bir daha kendinden haber alınamayan 15 yaşındaki genç kız Adana'da bulundu.

04.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:30Bilecik'te 7 gün önce kaybolan kız Adana'da bulundu
'te bir hafta önce evden okula gittiğini söyleyerek çıkan ve bir daha kendinden alınamayan 15 yaşındaki genç kız 'da bulundu.
Olay, Bilecik'in ilçesinde meydana geldi. 28 Kasım günü oturduğu Bedi köyündeki evinden sabah evden çıkan ve okuduğu Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine taşımalı sistem ile gelen 15 yaşındaki Gamze Tüfekçi (15) bir daha evine dönmedi. Gözü yaşlı anne o gün sabahtan derslerine girdiğini öğleden sonradan Gölpazarı'ndan Bilecik'e gittiğini anlatarak kızın en son Adana'dan Ayaz T. isimli bir kişiyle internet üzerinden görüştüğü söyledi. Bilecik ve Anada polisinin ortaklaşa düzenlediği çalışmada kızın Adana'da olduğu tespit edildi. Genç kız ekipler tarafından bulunurken, annesi Adana'ya çağırıldı. Gözü yaşlı annenin ilk uçakla Adana'ya kızını almaya gideceği aktarıldı.
(İHA)

Gölpazarı, Bilecik, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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