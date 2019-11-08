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Bilecik'te 7 kilo esrar ile 244 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİLECİK'te, jandarma ekiplerince uyuşturucu ürettiği tespit edilen eve yapılan baskında, 7 kilo 280 gram esrar ile 244 kök Hint keneviri ele geçirildi.

08.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:05 Bilecik'te 7 kilo esrar ile 244 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİLECİK'te, jandarma ekiplerince uyuşturucu ürettiği tespit edilen eve yapılan baskında, 7 kilo 280 gram esrar ile 244 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Komutanlığı ekipleri, Pazaryeri ilçesinde oturan G.K.'nin Alınca köyündeki evinde ve arazisinde uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri tarafından, 7 kilo 280 gram esrar, arazide ise 244 kök Hint keneviri bitkisi, 168 gram kenevir tohumu, tabanca, 25 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği ile terazi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi G.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



Jandarma, Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA

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