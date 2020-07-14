Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuttu

Bilecik'te 8 katlı bir binanın çatısındaki yangın korkuturken, yangına Bilecik ve Bozüyük belediyelerine ait 4 itfaiye müdahale etti.

Alınan bilgilere göre; Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde içerisinde bir çok büro ve iş yeri barındıran 8 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesi ve 1. OSB'ye ait itfaiye ekiplerin yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri, OEDAŞ ve doğalgazi firması sevk edildi. İtfaiye ekipler yetersiz kalınca Bilecik'in Bozüyük ilçesinden itfaiye ekipleri çağrıldı. Yangın çevre evlere sıçramadan 1 saatlik bir uğraş sonrası kontrol altına alınırken, yangında çatı kül oldu.

Öte yandan polis ekipleri çevrede geniş çaplı bir güvenlik alırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma işlemlerine devam ediyor. - BİLECİK