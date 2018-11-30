Bilecik'te Acemi Erler Yemin Etti

Bilecik
2. Jandarma
Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan 1998/4 tertip erler için yemin töreni düzenlendi.
Hava muhalefeti nedeniyle yemekhanede düzenlenen tören, yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla başladı.
Birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen ve konuşma yapan erlere, Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
ve Belediye Başkanı Nihat Can
tarafından çeşitli ödüller verildi.
Geçmişte askerliğini 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında yapan ve oğulları aynı yerde vatani görevine devam edenler de hediyelerini protokolün elinden aldı.
Tören, acemi erlerin yemin etmesiyle sona erdi.