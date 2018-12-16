Bilecik'te Afgan Uyruklu 2 Kişi Bıçakla Yaralandı 3 Afgan Gözaltında

Bilecik
'te bir restoran önünde 3-4 kişilik grup arasında çıkan kavgada Afgan uyruklu Mohammad Jawad Salehi belinden bıçaklandı. Olayın ardından bıçaklı saldırganlar kaçarken Salehi, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından beline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı. Bu arada bir apartmanda meydana gelen kavgada da yine bir Afganlı bıçakla yaralandı. Polis
, her iki olayda şüpheli oldukları öne sürülen Afgan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Gazipaşa
Mahallesi Yahyabey Sokak'ta akşam saatlerinde bir restoran önünde meydana gelen olayda 3-4 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Afgan uyruklu Mohammad Jawad Salehi belinden bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salehi'yi belindeki bıçakla, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.
5 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAVGA
Bu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra, Dedeoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında Afgan uyruklu Nimatullah Alizada karnından bıçakla yaralandı. Alizada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Salehi ile Alizada'nın yaralanması olayının şüphelisi olarak yine Afgan uyruklu oldukları öğrenilen Faward M. (24), Mostafa E. (21) ve Qasım H. (18) yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
Gazipaşa,Polis,Bilecik
16 Aralık 2018 Pazar 21:29