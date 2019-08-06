Bilecik'te "Ahi Duası"

Bilecik
'te, Ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla hayırlı ve bereketli kazançlar için dua edildi.
İl Müftü
Yardımcısı İbrahim Özen tarafından Küçük Sanayi Sitesi Mescidi'nde okunan duaya, Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, eski Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan, Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Gösterdikleri dayanışma, birlik ve beraberlikten dolayı esnafa teşekkür eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:
"Bu ruhu kaybetmemenizi diliyorum. Ticaret İl Müdürlüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesince hazırlanan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen 'Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe Projesi'ni uygulamaya başladık. Biz gelecek için geleceğe daha iyi millet olmak için uğraşıyoruz. Öyleyse burası beşiğidir. Anlayış birliği sağlamamız lazım. Bilecik ticarette her alanda olduğu gibi iddialı olmak zorunda. Bunu beraber sağlayacağız."
Vali Şentürk, "Ahi Duası" etkinliğini geleneksel hale getireceklerini sözlerine ekledi.