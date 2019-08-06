Haberler» Güncel» Haber

Bilecik'te "Ahi Duası"

Bilecik'te, Ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla hayırlı ve bereketli kazançlar için dua edildi.

06.08.2019 10:36 Bilecik'te
Bilecik'te, Ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla hayırlı ve bereketli kazançlar için dua edildi.
İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen tarafından Küçük Sanayi Sitesi Mescidi'nde okunan duaya, Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, eski Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan, Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu üyeleri ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.
Gösterdikleri dayanışma, birlik ve beraberlikten dolayı esnafa teşekkür eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu ruhu kaybetmemenizi diliyorum. Ticaret İl Müdürlüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesince hazırlanan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen 'Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe Projesi'ni uygulamaya başladık. Biz gelecek için geleceğe daha iyi millet olmak için uğraşıyoruz. Öyleyse burası beşiğidir. Anlayış birliği sağlamamız lazım. Bilecik ticarette her alanda olduğu gibi iddialı olmak zorunda. Bunu beraber sağlayacağız."
Vali Şentürk, "Ahi Duası" etkinliğini geleneksel hale getireceklerini sözlerine ekledi.

Bilecik, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:05   Yağlı tohumlu bitkilerin fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği bugün ödeniyor.
12:05   Ankara Barosu'ndan RTÜK yönetmeliği için Danıştay'a dava
12:05   Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı
12:05   Beyşehir Belediyesi Karaburun Plajı'nın işletmesine talip
12:04   Tren yolu köprüsünde sıkışan atı, itfaiye kurtardı
12:04   flaş
12:04   YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik...