Bilecik'te ahırda yangın: 10 büyükbaş telef oldu

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bozüyük ilçesine bağlı Dombayçayırı köyünde, dün gece ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Bozüyük ve Dodurga'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Ahır ve yanında bulunan samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA