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Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın korkuttu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

17.09.2019 10:50Bilecik'te ahşap evde çıkan yangın korkuttu
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi Şeftali Sokak üzerindeki iki katlı ahşap evde meydana geldi. Emine E.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi ararken sokağın elektrik hatları da yetkililer tarafından kesildi. Şehitler Caddesi de güvenlik amaçlı trafiğe kapatılırken yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan evin uzun zamandır kullanılmadığı öğrenilirken ekipler yangının çıkış nedeni araştırıyor. - BİLECİK

İsmetpaşa Mahallesi, Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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