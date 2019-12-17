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Bilecik'te "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

17.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:26Bilecik'te
Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonu'nda kamu kurumları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantı, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlendi.
Bu kapsamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılan ve 75 maddeden oluşan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile valiliklere verilen görev ve sorumlulukların uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanmasında etkinliğin koordinasyonun artırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amaçlanıyor.
Vali Şentürk, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Kadına yönelik şiddet mağdurunun korunması ve bir taraftan da şiddet uygulama potansiyeli olanlara karşı etkin olan önlemlerin alınması çok önemli. Bu bir süreç işi, bir mahalle ile yapılacak durum değil. Şiddetin temelinde sevgi ve merhamet duygusunun yeterince gelişmemiş olmasının yattığını bilerek bu duyguların geliştirecek adımların öncelikle atılması hususunu değerlendirdik. Kadına şiddetin en yoğun olduğu ilk 15 il arasında olmadığımızı, ortalarda yer aldığımızı görüyoruz. İyinin iyisi hep var. Dolayısıyla biz en az şiddetin olduğu bir il olmak hususunu bir hedef olarak önümüze koyuyoruz."

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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