Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın
Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangınBİLECİK'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı.
16.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:14
Bilecik 'te akaryakıt istasyonunda yangın
BİLECİK'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.
Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde akaryakıt istasyonunda, 2 katlı lokantada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. Olay yerine Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, yangın pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)
BİLECİK'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.
Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde akaryakıt istasyonunda, 2 katlı lokantada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. Olay yerine Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, yangın pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Bilecik'te akaryakıt istasyonunda yangın
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