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Bilecik'te altın karaborsaya düştü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 20 yıldır kuyumculuk yapan Halit Katrancı, altın piyasasında son günlerde yaşanan ani fiyat dalgalanmaları nedeniyle müşteri ile kuyumcular arasında güvensizlik oluştuğunu söyledi.

19.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:00
Bilecik'te altın karaborsaya düştü
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde 20 yıldır kuyumculuk yapan Halit Katrancı, altın piyasasında son günlerde yaşanan ani fiyat dalgalanmaları nedeniyle müşteri ile kuyumcular arasında güvensizlik oluştuğunu söyledi.

Kuyumcu Katrancı, son günlerde altında yaşanan fiyat hareketliliği sonrasında darphanenin altın basmaması ile birlikte altındaki işçilik maliyetlerinin arttığını belirtti. Buna paralel olarak müşteri ve kuyumcu arasında güven ortamı kalmadığını kaydeden Katrancı, gelen müşterilere de altın piyasasındaki gelişmeleri anlatmakta zorlandıklarını ifade etti. İnternet ve televizyonlarda açıklanan altın fiyatları ile serbest piyasadaki altın fiyatları arasında uçurum olduğunu söyleyen Katrancı, talebin karşılaşması için altının karaborsadan alınmak zorunda kalındığından fiyat farklılığının oluştuğunu beyan etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Bozüyük, Bilecik, Ekonomi

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