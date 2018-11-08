Bilecik'te Ambulans ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde, ambulansla ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Camicedit Mahallesi Ankara
Caddesi'nde, hasta almaya giden R.K. idaresindeki 11 EP 972 plakalı 112 Acil Servis
ambulansı ile aynı istikamette seyreden Mustafa Başlı'nın kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Başlı, Mustafa Selahattin Çetintaş
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeyi atlatamadığı için Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Osmaneli,Bilecik
08 Kasım 2018 Perşembe 19:31